 / EVENTI

EVENTI | 10 agosto 2025, 16:22

Festa patronale San Lorenzo ad Andorno: musica, messa e pranzo FOTO

Festa patronale San Lorenzo ad Andorno: musica, messa e pranzo

Festa patronale San Lorenzo ad Andorno: musica, messa e pranzo

Adorno ha celebrato il patrono San Lorenzo con due giorni di festa, culminati oggi, 10 agosto, che ha visto un'importante partecipazione da parte di Andornesi ma non solo. 

Ieri, sabato 9 agosto, alle 20.45, la chiesa parrocchiale ha ospitato il concerto del “Coro di Alpini 100 voci per cento anni”, diretto dal maestro Emanuele Mazzia Piciot, che ha incantato i presenti con le sue melodie. Tutti i partecipanti al termine dell'evento sono stati coinvolti ed invitati a cantare assieme al coro l'inno degli Alpini, un momento di condivisione che ha riscosso grande successo. 

Oggi, domenica 10 agosto, la Santa Messa delle 11 è stata animata dalla cantoria parrocchiale, seguita dal tradizionale pranzo finale in parrocchia, momento di condivisione e convivialità per tutta la comunità.

Festa patronale San Lorenzo ad Andorno: musica, messa e pranzo

Festa patronale San Lorenzo ad Andorno: musica, messa e pranzo

Festa patronale San Lorenzo ad Andorno: musica, messa e pranzo

Festa patronale San Lorenzo ad Andorno: musica, messa e pranzo

Festa patronale San Lorenzo ad Andorno: musica, messa e pranzo

Festa patronale San Lorenzo ad Andorno: musica, messa e pranzo

Festa patronale San Lorenzo ad Andorno: musica, messa e pranzo

Festa patronale San Lorenzo ad Andorno: musica, messa e pranzo

Festa patronale San Lorenzo ad Andorno: musica, messa e pranzo

Festa patronale San Lorenzo ad Andorno: musica, messa e pranzo

Festa patronale San Lorenzo ad Andorno: musica, messa e pranzo

Festa patronale San Lorenzo ad Andorno: musica, messa e pranzo

Festa patronale San Lorenzo ad Andorno: musica, messa e pranzo

Festa patronale San Lorenzo ad Andorno: musica, messa e pranzo

s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore