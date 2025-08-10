Tollegno, Villaggio Filatura: l’abbandono selvaggio continua nonostante le fototrappole

A Tollegno, nel quartiere Villaggio Filatura, nonostante l’impegno dell’amministrazione comunale nell’installare fototrappole per contrastare lo smaltimento abusivo dei rifiuti, il problema sembra lontano dall’essere risolto. Recentemente, infatti, una griglia abbandonata lungo la strada testimonia quanto alcune persone continuino a ignorare le regole, scaricando materiali ingombranti e pericolosi senza alcun rispetto per l’ambiente e la comunità.

Questa una segnalazione da parte di un nostro lettore: "Dopo l' annuncio dell' amministrazione comunale che ha provveduto a installare fototrappole contro chi smaltisce di tutto e di più nei vari punti di raccolta, ora si sentono liberi di farlo in questo modo. Non è uno scherzo ne una televendita. Gratuita ignoranza o stupido affronto all' amministrazione comunale ?".