Allegria e musica a Callabiana, sul palco arrivano Max Cavallari e Policarpo Crisci (foto di repertorio)

Dopo il panettone e i pranzi in famiglia è giunta l'ora di vivere una giornata contrassegnata dall'allegria e dalla risata. Domani, 26 dicembre, in frazione Fusero di Callabiana, la piazza del Municipio accoglierà dalle 15 lo spettacolo comico di Max Cavallari.

L'evento è totalmente gratuito. A seguire si esibirà Policarpo Crisci, detto “Il Principe”, che presenterà il suo ultimo singolo. C'è la possibilità di visitare i Presepi di Natale e assaporare un pezzo di panettone, accompagnato da vin brulé.