Pralungo: multata una donna per abbruciamento illecito di residui vegetali

Nella giornata di ieri sabato 8 agosto, il sindaco Raffaella Molino ha richiesto l’intervento di una pattuglia in un’area prossima alla zona boschiva situata dietro il cimitero di Pralungo, dopo che diversi passanti avevano segnalato la presenza di fumo e un abbruciamento incontrollato di sterpaglie.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri Forestali, che hanno individuato la causa del fumo: una 32enne residente a Pralungo, stava procedendo alla combustione di residui vegetali senza rispettare le normative vigenti.

Gli operanti hanno contestato alla responsabile una violazione amministrativa per combustione illecita di materiale vegetale, ricordando che tali pratiche, oltre a essere soggette a precise regolamentazioni, possono rappresentare un rischio per l’ambiente e per la sicurezza, soprattutto in prossimità di aree boschive in questo periodo dell’anno.