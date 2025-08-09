Ancora furti, rubati gioielli e denaro a Camburzano e Mongrando (foto di repertorio)

Nuovi furti in Valle Elvo. Stavolta sono avvenuti nei comuni di Camburzano e Mongrando e sono stati segnalati alle forze dell'ordine nella giornata di ieri, 8 agosto.

Nel primo caso, i malviventi sono passati da una porta posteriore per impadronirsi di oggetti di bigiotteria. Una parte di questi sarebbero stati abbandonati a poca distanza dall'abitazione.

Nell'altro caso, invece, i ladri hanno forzato una porta e rubato circa mille euro in contanti. Su entrambi gli episodi sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri.

Infine, nel vicino comune di Zubiena, ignoti hanno preso di mira un locale compiendo danni alla struttura per poi fuggire con alcune sedie in plastica. Anche qui, le indagini sono state affidate ai militari dell'Arma.