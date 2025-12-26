Anffas Biellese, Messa di Natale a Gaglianico: clima di festa, presente anche il vescovo Farinella

Grandi emozioni e partecipazione, nei giorni scorsi, durante la tradizionale messa di Natale che si è svolta nel centro diurno di Anffas Biellese, a Gaglianico. Presente come da tradizione il vescovo di Biella, Roberto Farinella.

La messa è stata celebrata anche da don Paolo Loro Milan, parroco della parrocchia del paese e don Paolo Battisti della parrocchia di Verrone. In un clima di grande festa, quindi, si è svolto il pranzo conviviale e lo scambio di regali. Nei panni di un eccezionale Babbo Natale, Andrea Caprio.

“Una giornata bellissima, resa possibile grazie ai volontari e ai familiari - ha commentato Alexandra Tiboldo, presidente di Anffas -. Un grazie speciale anche agli operatori e allo staff della cucina. Una giornata indimenticabile”.