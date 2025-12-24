Santa Messa a Sagliano Micca aspettando Natale

La notte di Natale è un momento speciale, fatto di silenzio, attesa e speranza condivisa. Un’occasione preziosa per ritrovarsi insieme, come comunità, e vivere il significato più autentico del Natale. A Sagliano Micca due appuntamenti per raccogliersi in preghiera: alle 19, a frazione Passobreve, e alle 22, in chiesa parrocchiale.

Inoltre, per l'occasione, l’amministrazione comunale desidera rivolgere a tutta la popolazione un augurio sincero e affettuoso: “Questo Natale possa essere un momento di serenità, di calore umano e di vicinanza reciproca, soprattutto per chi vive un periodo di difficoltà o di solitudine. Che la luce del Natale illumini le nostre case, le nostre famiglie e l’intera comunità, rafforzando i legami e il senso di appartenenza che rendono Sagliano Micca un luogo speciale. Buon Natale a tutti, con l’augurio di un tempo ricco di pace, speranza e amore condiviso”