Carenza di medici, l’ASL Biella risponde: “Criticità nazionale, non locale”

In merito a una lettera pubblicata da noi ieri giovedì 7 agosto l'Asl Biella risponde:

"L’Azienda Sanitaria chiarisce che la segnalazione è stata accolta a suo tempo dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico e valutata dal Distretto territoriale diretto dalla dott.ssa Barbara Bragante e che le considerazioni generali tese a squalificare la sanità biellese e piemontese non trovano riscontro nel caso specifico, che è stato gestito nel pieno rispetto della normativa.

Il tema della carenza dei medici, sollevato dall’utente che ha presentato reclamo, è reale e molto sentito in tutto il territorio nazionale e non dipende da presunti limiti gestionali a livello locale, bensì da una oggettiva e trasversalmente diffusa mancanza di professionisti sia ospedalieri che territoriali.

La carenza di medici è infatti una criticità nazionale: secondo le stime di Fondazione Gimbe mancano in Italia 5.500 Medici di Medicina Generale.

I pazienti, incluso il caso in esame, ricevono comunicazioni con le indicazioni da seguire a seguito di pensionamento del medico.

Nel caso specifico, il cittadino ha richiesto l’assegnazione a un medico fuori ambito territoriale, in un’area recentemente colpita da due pensionamenti. La richiesta è stata pertanto esaminata dal Comitato aziendale, come previsto dall’Accordo collettivo nazionale, che deve garantire priorità agli assistiti residenti nell’ambito di competenza del medico. Sono state valutate tutte le possibili soluzioni, evitando di creare ulteriori disagi alla comunità.

Si ricorda inoltre che i medici di famiglia sono liberi professionisti convenzionati e possono decidere liberamente dove esercitare. L’Azienda Sanitaria non ha quindi facoltà di indirizzarli nelle loro scelte e assegnarli prioritariamente agli ambiti territoriali in maggior difficoltà numerica.

Le Aziende Sanitarie assicurano la continuità dell’assistenza prevista dalle Cure Primarie, attivando ogni strumento disponibile, come il servizio UCAT, che offre visite su prenotazione, anche domiciliari.

L’ASL BI comprende la situazione determini un cambio di abitudini e di quella tradizionale relazione tra medico e paziente consolidata in tanti anni di dialogo e reciproca fiducia.

È però altrettanto doveroso far presente che una problematica di scala nazionale non deve essere strumentalizzata per mettere in discussione la Sanità regionale e locale che, proprio in questo frangente, continua ad lavorare con il massimo impegno e senso di responsabilità per garantire il diritto alla salute di tutti i cittadini".