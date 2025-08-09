Dal sindaco di Rosazza Delmastro un ringraziamento al Soccorso Alpino

Riceviamo e pubblichiamo:

“Gentili Soccorritori del Soccorso Alpino, desidero esprimere la mia più sincera gratitudine a nome della comunità di Rosazza per il vostro eccezionale lavoro nel salvataggio degli alpinisti sul Monte Rosa. La vostra professionalità e dedizione hanno permesso di portare a termine un'operazione di soccorso estremamente complessa e pericolosa, garantendo l'incolumità degli alpinisti in difficoltà.



Come sindaco di Rosazza, un piccolo paese di montagna che si trova ai piedi delle Alpi, ben conosco il valore del vostro lavoro e la grande importanza che riveste per la nostra comunità. Il Soccorso Alpino è sempre stato un punto di riferimento fondamentale per noi, e dobbiamo esprimere la nostra più profonda gratitudine per i numerosi interventi che avete effettuato nel corso degli anni, spesso in condizioni estremamente difficili.



La vostra capacità di operare in condizioni meteorologiche avverse e la vostra esperienza nel gestire situazioni di emergenza sono state decisive per il successo dell'operazione. Il vostro impegno e la vostra passione per il soccorso in montagna sono un esempio per tutti noi. Spero che possiate continuare a svolgere il vostro importante lavoro con la stessa dedizione e professionalità.



Con stima e gratitudine”.