Oltre 100 runners a Pundran an corsa, prima al traguardo la coppia Curatitoli-Lanza FOTO e VIDEO

Nella serata di ieri, 8 agosto, si è tenuta la 12° edizione della Pundran an corsa, giunta alla 12° edizione e organizzata con la collaborazione tecnica dell’ AS Gaglianico 1974. Presenti 106 runners che hanno affrontato un percorso su strada partendo dall'Oratorio San Lorenzo di Ponderano.

Alla fine, è giunto primo al traguardo Giulio Curatitoli, seguito a ruota da Andrea Toso e Manuel Cataudella. Tra le donne, invece, si segnala la prima posizione di Beatrice Lanza su Giuseppina Sobani e Anna Vannelli.

Al termine della gara, un ricco e fresco buffet (a base di anguria e thè freddo) ha accolto i partecipanti della manifestazione sportiva, seguito da una cena in compagnia nei locali dell'oratorio. Presente al via anche il parroco del paese, don Andrea Crevola.