"Il Sogno di una notte al Chiostro" chiude la straordinaria Stagione dei concerti dell'Accademia e l'anno accademico FOTO

Si è conclusa con le note magiche della mini rassegna "Il Sogno di una Notte al Chiostro", realizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Biella e ideato dall’Assessore Sara Gentile, una delle stagioni concertistiche più ricche e partecipate nella Provincia e della storia dell'Accademia Perosi. Nell'incantevole Chiostro di San Sebastiano, quando le ultime luci del giorno hanno ceduto il passo al tremulo chiarore delle candele, si è consumato mercoledì sera l'ultimo atto di un anno accademico e concertistico che ha ridefinito il rapporto tra musica e territorio.

Un'atmosfera da sogno shakespeariano

Come nelle atmosfere sognanti del "Sogno di una notte di mezza estate" di Shakespeare, il pubblico ha vissuto momenti dove il confine tra reale e immaginario si è fatto sottile, quasi impalpabile. Nel silenzio sacro del chiostro, le fiammelle delle candele hanno danzato sulle antiche colonne giallo ocra come note su un pentagramma invisibile, mentre gli spettatori sono diventati complici silenziosi di una magia che ha trasformato lo spazio in un autentico tempio della memoria musicale. Tantissime serate, tantissime emozioni diverse, lunghi momenti di entusiasmo condiviso, ogni concerto ha lasciato qualcosa che continua a vibrare: "un'emozione, uno sguardo, un applauso, una nota che ha toccato il cuore e che non smette di risuonare".

La "Casa" come tema conduttore della stagione

La stagione 2024/2025 si è sviluppata attorno al tema della "Casa", concetto interpretato non come semplice edificio, ma come luogo in cui ci si sente a proprio agio, un punto di riferimento della vita, un rifugio dove la musica possa offrire conforto e diventare una via di fuga. Un habitat identitario che possa assomigliare alla panchina preferita in un parco, alla biblioteca della città, al luogo di lavoro, alla poltrona di un teatro, a un museo o a una sala da concerto. "In questo lungo anno siamo stati davvero in ognuno di questi luoghi", spiegano dall'Accademia, che ha letteralmente portato la musica in ogni angolo del territorio biellese e oltre.

Numeri straordinari: decine di concerti e migliaia di spettatori

Casa Perosi ha ospitato decine e decine di concerti coinvolgendo migliaia di persone e presentando alcuni dei più grandi interpreti della scena musicale internazionale, tra cui numerosi vincitori di concorsi internazionali di prestigio. Il programma si è articolato su più fronti: Concerti tradizionali nelle sale storiche dell'Accademia; Talkoncerti della serie #piazzoperosi, che hanno unito parole e musica; Concerti diffusi al Circolo Sociale, nei giardini, nelle chiese e nei teatri; Spettacoli family dedicati ai bambini e alle famiglie; Il progetto "Allegro Vivace" per le scuole, che ha proposto un coinvolgente connubio concerto+mostra; Concerti accessibili per chi ha difficoltà a raggiungere le sale tradizionali; Spettacoli multidisciplinari che hanno mescolato armoniosamente musica, danza e teatro.

Il successo della rete territoriale

Il successo della rete territoriale #perosinrete ha portato alla creazione di una vera e propria rete di collaborazioni con i comuni del territorio biellese. Numerose amministrazioni comunali, tra cui Vigliano Biellese, Gifflenga, Strona, Zimone, Andorno Micca, Masserano, Netro, Ronco Biellese, Rosazza, Cavaglià, Gaglianico, Candelo, Valdengo, Occhieppo Superiore e Sordevolo, hanno aderito al progetto. L’obiettivo è quello di portare avanti con slancio e dedizione iniziative di rilievo condivise, offrendo spettacoli di qualità ai cittadini e alle comunità locali. Questa rete faciliterà l’avvicinamento della musica ai territori, attirando nuovi pubblici e rafforzando il senso di appartenenza culturale diffuso. A questi comuni se ne uniranno altri che hanno già manifestato il proprio interesse.

Le attività incentrate sulla sostenibilità e sulla valorizzazione del territorio, attraverso collaborazioni con Città Studi, Tam e la Fondazione Pistoletto, ma anche con il Premio Biella Letteratura, l'Unione Industriale, il Rotary Club di Biella e i club di servizio, per sviluppare progetti innovativi e inclusivi.

L'impegno nella formazione: centinaia di studenti coinvolti

Particolare attenzione è stata riservata al mondo della scuola, con centinaia di studenti che hanno partecipato ai concerti e ai laboratori organizzati dall'Accademia. L'iniziativa, sostenuta dal Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella Michele Colombo, ha visto protagonisti gli studenti delle scuole del territorio presso Palazzo Gromo Losa. "Grazie a tutti gli insegnanti che li hanno accompagnati per aver condiviso con noi l'idea di valore formativo dell'arte ed essersi adoperati per rendere il loro futuro più arricchente", hanno dichiarato dall'Accademia, evidenziando l'importanza della collaborazione tra istituzioni educative e culturali.

Una rete di partnership solide

Il successo della stagione è stato reso possibile grazie a una solida rete di sostenitori istituzionali e partner tecnici. Tra i principali supporter figurano il Ministero della Cultura, la Regione Piemonte, il Comune di Biella, la Fondazione CRT, la Fondazione CRB, la Compagnia di San Paolo, la Fondazione Olly e Kartel.

Sul fronte dei partner tecnici, numerose aziende del territorio hanno dato il loro contributo, dimostrando come il tessuto imprenditoriale locale creda nel valore della cultura come elemento di sviluppo e crescita del territorio.

Fondamentale anche il sostegno di chi ha scelto di devolvere il 5x1000 agli studenti dell'Accademia e di chi ha utilizzato l'Art Bonus per supportare le attività dell'istituzione.

Il riconoscimento istituzionale

Un momento particolarmente significativo dell'anno è stata l'inaugurazione della nuova università, presieduta dalla ministra Anna Maria Bernini, con la partecipazione del ministro Gilberto Pichetto Fratin, della vicepresidente della Regione Piemonte Elena Chiorino, del presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo, del sindaco di Biella Marzio Olivero e del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella Michele Colombo. "La loro presenza è stata un segno concreto di attenzione e sostegno al futuro della formazione e della ricerca nel nostro territorio", hanno sottolineato dall'Accademia, evidenziando l'importanza del riconoscimento istituzionale per lo sviluppo futuro dell'istituzione.

I protagonisti del successo

L'Accademia ha voluto ringraziare tutti gli attori che hanno contribuito al successo della stagione, a partire dai presidenti che si sono avvicendati durante l'anno: Gianluca Susta e Giovanni Vietti, "per aver deciso di dedicare tempo e passione alla crescita della Fondazione, sostenendo con generosità e visione ogni progetto musicale e culturale". Un riconoscimento speciale è andato agli studenti e ai docenti dell'Accademia, "per l'energia, l'impegno e i risultati straordinari che continuano a ottenere. Con i loro concerti e i premi conquistati, portano con orgoglio il nome dell'Accademia Perosi nel mondo, rendendolo sempre più vicino a chi ama la musica".

Il ruolo dell'informazione e delle collaborazioni

Fondamentale è stato anche il sostegno degli organi di informazione e dei giornalisti che hanno sempre dato spazio alle iniziative dell'Accademia. Importante anche la collaborazione con AIAM (Associazione Italiana Attività Musicali) e CIDIM (Comitato Nazionale Italiano Musica), "per essere sempre dalla parte della musica e al nostro fianco". Un ringraziamento è stato rivolto anche alle numerose associazioni del territorio che hanno collaborato durante l'anno e agli enti musicali in tutta Italia che hanno ospitato i concerti dei musicisti dell'Accademia, contribuendo alla crescita dei giovani talenti che si fromano a Biella.

Verso la 49ª stagione: l'anticipazione

"La prossima stagione concertistica si giocherà su più campi… e ogni nota tenterà di essere un colpo vincente. Chi saprà cogliere il filo conduttore?", hanno anticipato dall'Accademia, lasciando intuire che il tema della 49ª stagione sarà legato al mondo dello sport, in un gioco di parole che promette sorprese e novità.

L'appuntamento per il futuro

L'appuntamento è fissato per settembre, quando verranno svelati i concerti della 49ª stagione che prenderà il via a ottobre. "Quando le candele torneranno a danzare e le note a riempire il silenzio del chiostro mentre in accademia si accenderanno le luci delle aule studio e ricomincerà il viaggio delle note che porteranno la musica dalle aule alle sale da concerto", concludono dall'Accademia. "Casa Perosi è questo. Di tutti e per tutti", hanno dichiarato gli organizzatori. " Speriamo che Casa Perosi possa sempre essere per voi un angolo incantato, un rifugio dalla frenesia della vita quotidiana. Ma il calore che ci avete regalato è stato il vero motore di tutto". Il saluto finale è un arrivederci: "Arrivederci, amici. Ci vediamo a casa… Perosi", confermando come l'Accademia sia diventata davvero una casa comune per tutti gli amanti della musica, un punto di riferimento culturale che va ben oltre i confini biellesi per abbracciare chiunque creda nel potere trasformativo dell'arte.

La 48ª stagione si chiude così con un bilancio straordinario, lasciando già l'attesa per scoprire quali sorprese riserverà il prossimo anno accademico, quando la musica tornerà a riempire di note e di sogni ogni angolo della città.