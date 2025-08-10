Alpini di Sagliano in festa all’Alpe Pessine FOTO

Oggi, domenica 10 agosto si è svolto il tradizionale appuntamento annuale degli Alpini di Sagliano Micca, che hanno festeggiato insieme all’Alpe Pessine.

L’evento ha visto la partecipazione non solo delle “penne nere” di Sagliano, ma anche dei gruppi di Tavigliano e della Valle e i rappresentanti dei due Comuni e tanti cittadini, che hanno voluto essere presenti per onorare la memoria dei Caduti con grande partecipazione e rispetto.

La giornata, sotto un bellissimo sole, è iniziata alle 11.30 con la Santa Messa celebrata da don Renato. A seguire, il gruppo Alpini ha offerto un aperitivo, mentre il pranzo finale ha concluso la festa in un clima di convivialità. Non è mancata la tradizionale lotteria, che ha animato ulteriormente l’incontro.

Molti partecipanti hanno raggiunto a piedi la cappelletta degli Alpini, rendendo l’occasione ancora più sentita e suggestiva.