507ª Festa dei Giovani a Cavaglià tra DJ Matrix, lumache e tante novità FOTO

Avanti tutta con la 507ª edizione della storica Festa dei Giovani di Cavaglià. Fino al 18 agosto 2025, il paese si animerà con dieci serate consecutive all’insegna della musica, del divertimento e di tante novità pensate per coinvolgere giovani e famiglie.

Nella serata di ieri sabato 9 agosto protagonista della serata è stato DJ Matrix! E questa sera lo chef, per chi desidera, propone lumache!

Non dimenticate che quest’anno in piazza c'è una nuova struttura dedicata ad aperitivi e panini, pensata per migliorare l’esperienza gastronomica e creare un punto d’incontro accogliente per tutti. Ma non è tutto: è possibile saltare la coda alla cassa dei bar semplicemente inquadrando un QR code presente in vari punti della piazza e ordinando direttamente dal proprio smartphone.