Un uomo, un viaggio e tutti i rifugi del Biellese: l’avventura di Stefano Bovio

Stefano Bovio è partito stamattina 9 agosto, dando il via al tour dei rifugi nel Biellese. Il cinquantenne di Verrone, laureato in ingegneria elettronica e impiegato in una ditta meccanotessile, è un grande appassionato di montagna e, l’anno scorso, ha seguito intensamente l’avventura dei due runners biellesi Francesco Nicola e Gabriele Gazzetto, che si sono resi protagonisti per aver unito i rifugi del Biellese in un unico percorso.

Ispirandosi a questa “impresa”, anche lui ha deciso di emularli, per rivivere le stesse emozioni e l’incanto di quei luoghi. “Ovviamente non è la mia prima esperienza in montagna – ha dichiarato Bovio – Ho cominciato due anni fa, percorrendo mezzo giro del Tor, e l’anno seguente ho svolto l’altra metà in circa dieci giorni. Quest’anno, ho deciso di puntare più in alto, facendo un giro dei rifugi biellesi e prendendo ispirazione da Francesco e Gabriele”.

Nel caso di Stefano, non ci sarà un altro compagno di viaggio e il percorso si svolgerà in totale autonomia e con molta più calma rispetto ai due runners. “Le montagne biellesi sono affascinanti e discretamente fruibili - ha affermato - Ma potrò pronunciare un giudizio più completo al termine della mia esperienza. Infatti, la mia curiosità è tanta, come la voglia di affrontare nuovi percorsi e sentieri”.