Concerto degli Auguri a Cossato, si esibisce la Filarmonica Cossatese

Tutto pronto a Cossato per il Concerto degli Auguri, in programma alle 21 di domani, sabato 27 dicembre, al Teatro Comunale di Cossato.

A presentare la serata ci sarà Francesco Zoppello mentre la Filarmonica Cossatese salirà sul palco per l'esibizione, diretta da Stefano Demarta. Saranno presenti, oltre al soprano Clorinda Bach e al tenore Edoardo Melis, anche gli alunni (ed ex) della classe di clarinetto dell'Istituto Comprensivo di Cossato. Al termine, un brindisi d'auguri chiuderà l'evento. L'ingresso è libero.