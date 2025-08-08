Biella Rugby, un rinforzo in mediana: ecco Alessio Dabalà

Nuovo innesto in mediana per Biella Rugby: Alessio Dabalà, veneziano, mediano di mischia, 180 cm per 82 kg, vestirà il gialloverde nella stagione 2025/26. Classe '03, Dabalà arriva dai Lyons Piacenza, Serie A Elite, dove ha disputato una stagione da protagonista: 18 presenze su 18 in campionato, più 5 su 5 in Coppa Italia.

Giocatore dinamico ed affidabile, si dichiara pronto per la nuova sfida: “Mi piacciono le sfide e quando ho capito che l’obiettivo di Brc è la permanenza in categoria, mi sono subito reso disponibile al cento per cento. Ho sempre sentito parlare molto bene dello staff tecnico. Conosco Franco Nastaro che mi ha dato ottimi riscontri sul gruppo e sulla società”.

Il momento più alto della sua carriera sportiva, finora, coincide con l’anno trascorso a Piacenza: “Arrivavo da Pesaro, squadra di Serie A. A Piacenza ho lavorato sodo e sono riuscito da subito a trovare il mio spazio nel primo XV. Un’esperienza felice che mi ha aiutato a crescere e mi ha dato fiducia. Ma non amo accontentarmi e preferisco pensare che il miglior momento della mia carriera sportiva debba ancora arrivare”. Fuori dal campo, Dabalà è grande appassionato di sport e non rinuncia mai a una cena tra amici. Il suo rituale prepartita? “La sera prima, guardo sempre un film in tv. È il mio modo per trovare la giusta concentrazione”.

Soddisfatto dell’operazione anche Corrado Musso, direttore sportivo Brc: “Dabalà è un giocatore giovane, ma con già una buona esperienza in Elite. Ha un gioco molto pulito e ordinato: riteniamo possa portare molto equilibrio al nostro sistema di gioco. Siamo molto contenti del suo arrivo e non vediamo l’ora di vederlo in azione”.