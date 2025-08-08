Falso bonifico via sms, un biellese cade vittima dell'ennesima truffa: in fumo 4mila euro

Una nuova truffa è stata messa a segno ai danni di un biellese di mezza età. Stando alle ricostruzioni effettuate dai Carabinieri, l'uomo ha ricevuto sul proprio cellulare un sms che l'avvertiva della presenza di un bonifico effettuato dalla sua banca per errore e bloccato perchè al centro di un'indagine molto importante.

Allo stesso tempo, il cliente è stato invitato a effettuare un'analoga operazione per verificare chi fosse il responsabile della frode così da mascherarlo e consegnarlo alle forze dell'ordine. Inoltre, dopo pochi minuti, è stato contattato al telefono da uno sconosciuto che si è presentato come un alto ufficiale dell'Arma di Roma (generale o colonnello) per guidarlo nella transazione.

Così, la vittima si è recata in banca e, in breve tempo, ha eseguito un bonifico per l'estero. Compreso l'inganno, non ha più potuto riappropriarsi del suo denaro. Parliamo di circa 4mila euro. Il fatto è avvenuto nella provincia di Biella.