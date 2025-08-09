A Cavaglià la Festa dei Giovani è cominciata tra sfilate e palloncini ai bambini (foto di Roberto Canova per newsbiella.it)

Grande partecipazione a Cavaglià per la giornata d'esordio della Festa dei Giovani, giunta alla 507° edizione.

Come tutti gli anni, si tratta di uno degli appuntamenti estivi più attesi dai biellesi. Nella prima serata di ieri, 8 agosto, i ragazzi del paese hanno sfilato per le vie portando i propri saluti all'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Mosè Brizi, davanti alla sede municipale.

In seguito, si è tenuto il ricevimento finale, con tanto di rinfresco, nel cortile di Villa Salino, gremito di persone e famiglie. Poi, ha avuto luogo la distribuzione dei coloratissimi palloncini ai bambini prima di iniziare a ballare al chiaro di luna.

La manifestazione proseguirà fino al prossimo 18 agosto con tante novità pensate per coinvolgere sempre più persone e cittadini.