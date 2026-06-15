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EVENTI | 15 giugno 2026, 06:50

Ecco cosa è successo a Biella nel weekend dal 12 al 14 giugno 2026

Dall'attualità alla cronaca, dalla politica allo sport, passando per gli eventi.

Ecco cosa è successo a Biella nel weekend dal 12 al 14 giugno 2026

Ecco cosa è successo a Biella nel weekend dal 12 al 14 giugno 2026

ECONOMIA 

- Concertozzo a Biella, il comune assegna altri stalli, tensione tra gli ambulanti

- Pagamenti Pac, il Piemonte accelera: erogati 336 milioni agli agricoltori

ATTUALITA'

- Acqua in Valle Elvo, oltre 350 firme contro il Progetto FILLE: i cittadini chiedono chiarezza

- CGIL Biella, c’è la firma: riconosciuti gli aumenti salariali del superamento soglia dell'inflazione per il personale ministeriale

- Ponte della tangenziale a senso unico, lavori di sostituzione dei giunti di dilatazione

SPORT

- Giro podistico di Sordevolo, trionfano Nadir Cavagna e Margherita De Giuli FOTO

- Davide Fossale entra nello staff del TeamVolley: affiancherà Bertoni in B2

- Dragon’s Karate in finale nazionale, conquistato il pass nel kata junior

- Biella Corse in forze al rally Valli Ossolane

- Karate: con tre ori al trofeo Coni la Funakoshi 1976 chiude una splendida stagione

- I sidecar della Biella-Oropa negli scatti di Marchisotti FOTO

- Scuola Pallavolo Biellese, l’addio di coach Simone Marangio

- Bocce, è dominio per la Ternenghese Ronchese

- Da Pescara a Lessona, nuovo palleggio per il TeamVolley

- Oltre 70 runners a “Su e giù per la collina di Vigliano” FOTO e VIDEO

- Riabella “Rampia Campel”: 45 partecipanti alla corsa, Mersi e Feo primi sul podio FOTO

- Monterosa SkyMarathon, biellesi protagonisti sul Monte Rosa FOTO e VIDEO

- “Su Nuraghe Calcio Biella”, una stagione da ricordare: lo sport che unisce, educa e guarda al futuro

- Biella - Juventus Women, la società bianconera conferma la gare al Pozzo anche per la nuova stagione

- APD Pietro Micca conquista la Spartan Race di Sainte-Croix: Eric Marciano primo di categoria FOTO

- Oltre mille persone al Lago di Viverone per la prima Ocean M d’Italia: la M Lifesaving Challenge conquista atleti e pubblico FOTO

CRONACA

- Tollegno, incidente al bivio con Miagliano

- Dormiva ubriaco in auto a Cossato, 40enne denunciato e veicolo sequestrato

- Biella, malessere per una donna in casa: soccorsa da 118, Vigili del Fuoco e Polizia

- Giornata nera sulle strade di Biella: 4 feriti e 7 incidenti

- Biella, cade da un’impalcatura: operaio di 58 anni finisce in ospedale

- Biella, anziana derubata al cimitero di Chiavazza: le strappano la collana mentre visita la tomba del marito

- Moto a fuoco sulla strada per la Galleria Rosazza, colonna di fumo in alta Valle Cervo FOTO e VIDEO

- Sabato di incidenti nel Biellese: coinvolti quattro giovani motociclisti, nessuno è grave

- Scontro tra auto e moto a Quaregna Cerreto, coinvolto un ultraottantenne

- Valdengo, ragazzino cade dallo scivolo della piscina

- Prenoti, paghi e la vacanza non esiste: attenti alla truffa che colpisce chi organizza le ferie

CULTURA E SPETTACOLI

- Quasi 600 mila euro per la cultura nel Biellese: ecco i numeri del bando Culturhub FOTO

EVENTI

- Veglio, inaugurata la Zipline del Parco Avventura, un valore aggiunto per il Biellese e il Piemonte FOTO e VIDEO

- Biella, nuovo volto al parco Arequipa: inaugurati i nuovi cartelli con il linguaggio della CAA FOTO e VIDEO

- Biella, pollici in alto per Conifer 2026: giovani protagonisti tra musica, sport e performance FOTO e VIDEO

- Cena condivisa a Zimone per oltre 45 sindaci

- Biella, Ramella Pralungo all’ANPdI: “Dai cippi il valore della memoria” FOTO e VIDEO

- StreetArt RivaFestival...ultimo giorno, cosa aspettate ad andare a fare un giro? FOTO e VIDEO

- Biella si fa Onore al Raduno Nazionale dell'Artiglieria di Gorizia FOTO

- A Pettinengo l'arte della tosatura delle pecore a “(T)essere Insieme 2026” FOTO e VIDEO

- Gli scacchi viventi tornano in piazza a Crevacuore FOTO e VIDEO

- A Oropa il raggruppamento del Corpo Italiano di soccorso dell'ordine di Malta Piemonte FOTO

- Portula, grande partecipazione alla festa di Rossiglione nel santuario mariano FOTO e VIDEO
 


 

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