Ecco cosa è successo a Biella nel weekend dal 12 al 14 giugno 2026

ECONOMIA
- Concertozzo a Biella, il comune assegna altri stalli, tensione tra gli ambulanti
- Pagamenti Pac, il Piemonte accelera: erogati 336 milioni agli agricoltori
ATTUALITA'
- Acqua in Valle Elvo, oltre 350 firme contro il Progetto FILLE: i cittadini chiedono chiarezza
- CGIL Biella, c’è la firma: riconosciuti gli aumenti salariali del superamento soglia dell'inflazione per il personale ministeriale
- Ponte della tangenziale a senso unico, lavori di sostituzione dei giunti di dilatazione
SPORT
- Giro podistico di Sordevolo, trionfano Nadir Cavagna e Margherita De Giuli FOTO
- Davide Fossale entra nello staff del TeamVolley: affiancherà Bertoni in B2
- Dragon’s Karate in finale nazionale, conquistato il pass nel kata junior
- Biella Corse in forze al rally Valli Ossolane
- Karate: con tre ori al trofeo Coni la Funakoshi 1976 chiude una splendida stagione
- I sidecar della Biella-Oropa negli scatti di Marchisotti FOTO
- Scuola Pallavolo Biellese, l’addio di coach Simone Marangio
- Bocce, è dominio per la Ternenghese Ronchese
- Da Pescara a Lessona, nuovo palleggio per il TeamVolley
- Oltre 70 runners a “Su e giù per la collina di Vigliano” FOTO e VIDEO
- Riabella “Rampia Campel”: 45 partecipanti alla corsa, Mersi e Feo primi sul podio FOTO
- Monterosa SkyMarathon, biellesi protagonisti sul Monte Rosa FOTO e VIDEO
- “Su Nuraghe Calcio Biella”, una stagione da ricordare: lo sport che unisce, educa e guarda al futuro
- Biella - Juventus Women, la società bianconera conferma la gare al Pozzo anche per la nuova stagione
- APD Pietro Micca conquista la Spartan Race di Sainte-Croix: Eric Marciano primo di categoria FOTO
- Oltre mille persone al Lago di Viverone per la prima Ocean M d’Italia: la M Lifesaving Challenge conquista atleti e pubblico FOTO
CRONACA
- Tollegno, incidente al bivio con Miagliano
- Dormiva ubriaco in auto a Cossato, 40enne denunciato e veicolo sequestrato
- Biella, malessere per una donna in casa: soccorsa da 118, Vigili del Fuoco e Polizia
- Giornata nera sulle strade di Biella: 4 feriti e 7 incidenti
- Biella, cade da un’impalcatura: operaio di 58 anni finisce in ospedale
- Biella, anziana derubata al cimitero di Chiavazza: le strappano la collana mentre visita la tomba del marito
- Moto a fuoco sulla strada per la Galleria Rosazza, colonna di fumo in alta Valle Cervo FOTO e VIDEO
- Sabato di incidenti nel Biellese: coinvolti quattro giovani motociclisti, nessuno è grave
- Scontro tra auto e moto a Quaregna Cerreto, coinvolto un ultraottantenne
- Valdengo, ragazzino cade dallo scivolo della piscina
- Prenoti, paghi e la vacanza non esiste: attenti alla truffa che colpisce chi organizza le ferie
CULTURA E SPETTACOLI
- Quasi 600 mila euro per la cultura nel Biellese: ecco i numeri del bando Culturhub FOTO
EVENTI
- Veglio, inaugurata la Zipline del Parco Avventura, un valore aggiunto per il Biellese e il Piemonte FOTO e VIDEO
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- Biella, pollici in alto per Conifer 2026: giovani protagonisti tra musica, sport e performance FOTO e VIDEO
- Cena condivisa a Zimone per oltre 45 sindaci
- Biella, Ramella Pralungo all’ANPdI: “Dai cippi il valore della memoria” FOTO e VIDEO
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- Biella si fa Onore al Raduno Nazionale dell'Artiglieria di Gorizia FOTO
- A Pettinengo l'arte della tosatura delle pecore a “(T)essere Insieme 2026” FOTO e VIDEO
- Gli scacchi viventi tornano in piazza a Crevacuore FOTO e VIDEO
- A Oropa il raggruppamento del Corpo Italiano di soccorso dell'ordine di Malta Piemonte FOTO
- Portula, grande partecipazione alla festa di Rossiglione nel santuario mariano FOTO e VIDEO