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Running e Trail | 13 giugno 2026, 20:00

Oltre 70 runners a “Su e giù per la collina di Vigliano” FOTO e VIDEO

Oltre 70 runners a “Su e giù per la collina di Vigliano” (servizio di Massimo Giacobbe per newsbiella.it)

Oltre 70 runners a “Su e giù per la collina di Vigliano” (servizio di Massimo Giacobbe per newsbiella.it)

Oltre 70 runners si sono dati appuntamento nella prima serata di oggi, 13 giugno, per partecipare alla seconda edizione di “Su è giù per la collina di Vigliano”, evento sportivo realizzato dal direttivo della Pro Loco di Vigliano Biellese, con il supporto tecnico della Podistica Vigliano. 

Evidente e palpabile l’entusiasmo dei partecipanti, impegnati a percorrere ben 7 chilometri di tracciato per le vie del paese. La competizione si è poi conclusa con le premiazioni finali agli iscritti seguito poi da un gradito ristoro finale.

g. c.

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