Oltre 70 runners a “Su e giù per la collina di Vigliano” FOTO e VIDEO

Oltre 70 runners si sono dati appuntamento nella prima serata di oggi, 13 giugno, per partecipare alla seconda edizione di “Su è giù per la collina di Vigliano”, evento sportivo realizzato dal direttivo della Pro Loco di Vigliano Biellese, con il supporto tecnico della Podistica Vigliano.
Evidente e palpabile l’entusiasmo dei partecipanti, impegnati a percorrere ben 7 chilometri di tracciato per le vie del paese. La competizione si è poi conclusa con le premiazioni finali agli iscritti seguito poi da un gradito ristoro finale.