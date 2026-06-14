Caccia al tesoro a Gifflenga: un pomeriggio di enigmi, storia, gioco di squadra e divertimento

Un pomeriggio di enigmi, storia, gioco di squadra e divertimento per scoprire Gifflenga in modo originale. È il programma della caccia al tesoro, prevista per il prossimo 21 giugno, con ritrovo alle 15.30 al Gifflenga Village. L’inizio è previsto per le 16, con premiazioni alle 18 e successivo divertimento tra apericena, musica e balli.

Si consiglia la formazione di squadre da 4 a 6 persone (minimo 2 adulti). Per info: 340.8777865.

Questa attività è stata promossa dal comune di Gifflenga, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Le illustrazioni by Cristian Lenti mentre la creazione e lo sviluppo del progetto sono stati ideati e realizzati da Azael Herrero dell’European Institute for Modern Board Games (Ludus Magnus).