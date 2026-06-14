Portula, grande partecipazione alla festa di Rossiglione nel santuario mariano FOTO e VIDEO

Giornata di festa oggi domenica 14 giugno a Rossiglione a Portula. Lo scorso anno il santuario mariano, dopo tanto tempo, aveva aperto le sue porte ai fedeli e alla comunità. Avevano partecipato centinaia di persone che si erano ritrovate per fare festa insieme e per rivedere questo luogo del cuore tornare in vita.

A organizzare l'evento è stato il Comitato “Insieme per Rossiglione” con la parrocchia di Portula e in collaborazione con il Comune. Ad allietare la giornata sono stati il Corpo Musicale di Portula e il Coro Cesare Rinaldo di Coggiola.

Da mesi i volontari stanno lavorando per salvaguardare l'edificio di culto, di proprietà della parrocchia di Portula, e per sistemare l'area che lo circonda. “Sarà nuovamente un momento importante per il paese – spiegano i curatori – perché Rossiglione è un luogo che ha una storia ma che ha regalato tanti bei ricordi”.