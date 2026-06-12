Karate: con tre ori al trofeo Coni la Funakoshi 1976 chiude una splendida stagione

Nella foto il vivaio FUNAKOSHI esordiente al Gran Premio Giovanissimi e i protagonisti del Trofeo CONI, Gregorio Seracini e Davide Ramella Pralungo

A Leinì si è chiusa la stagione agonistica FIJLKAM 2025/26 con la qualificazione per le finali Nazionali del TROFEO CONI e con l’ultima tappa del Gran Premio Giovanissimi.

Una stagione ricca di successi per la FUNAKOSHI 1976 di Candelo, diretta dal Maestro Benemerito Damiano Rovatti, che ha chiuso splendidamente l’anno sportivo, conquistando tre ori con due atleti!

Protagonisti i giovani esordienti GREGORIO SERACINI e DAVIDE RAMELLA PRALUNGO che hanno offerto performances di elevato livello qualitativo, vincendo con superiorità tattico-tecnica sia le fasi eliminatorie che le finali.

Il primo a salire sul tatami è GREGORIO SERACINI che domina la categoria dei 43 kg. e conquista la medaglia d’oro.

DAVIDE RAMELLA PRALUNGO farà altrettanto, subito dopo, nella categoria 53 kg. Entrambi disputano così l’incontro di qualifica con il vincitore della categoria di peso superiore alla loro, per conquistare il posto nella squadra regionale che disputerà a ottobre la finale del Trofeo Coni a Bari.

Gregorio Seracini, riesce a fare un capolavoro tattico e si impone sull’avversario dei 47 kg, conquistando il posto nella squadra regionale. Non riesce invece ad imporsi Davide Ramella Pralungo nei 57 kg, che resta così per il momento “in panchina”, pronto all’eventuale sostituzione in caso di rinuncia.

Buona la prova di Luca Varesano, alla sua seconda uscita agonistica, classificato al 5° posto nei 47 kg. Nel pomeriggio sono saliti sul tatami per le loro prime gare da Pre-Agonisti, i giovanissimi del vivaio Funakoshi che hanno offerto prove ottime e in crescita rispetto alle precedenti tappe del Gran Premio Giovanissimi. Nei 33 kg: Leonardo Indelicato è terzo e Alessandro Casarin 5°; bronzo anche per Nicolò Prassino nelle verdi/blu 33 kg. Conquistano invece l’argento: Samuele Velati nei 58 kg, Sofia Oliaro (38 kg) e Alida Varesano (42 kg).

La festa di fine corso e gli esami di grado hanno concluso una stagione da incorniciare per la FUNAKOSHI 1976, che ha appena spento le prime 50 candeline e che si prepara alla prossima con grandi novità e con l’obiettivo di sempre: promuovere Passione!