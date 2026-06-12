CGIL Biella, c’è la firma: riconosciuti gli aumenti salariali del superamento soglia dell'inflazione per il personale ministeriale

La CGIL torna a firmare il rinnovo del contratto per i lavoratori ministeriali che nel Biellese interessa quasi 300 persone, tra uffici amministrativi di Questura, Prefettura, Motorizzazione Civile, Inps, Inail, Tribunale, Agenzia delle Entrate e altri enti ancora.

Una delle novità più importanti riguarda il riconoscimento negli aumenti salariali del superamento della soglia dell'inflazione. "In precedenza, invece, il contratto prevedeva aumenti al di sotto di un 10% dell'inflazione - spiega Roberto Panella, sindacalista per la Funzione Pubblica della CGIL -. Ecco perché non firmammo allora e perché abbiamo firmato adesso. Questo ci avevano chiesto i lavoratori, che ci avevano fatto vincere le elezioni per i rappresentanti delle RSU. Il nostro commento è quindi di soddisfazione per l'intesa raggiunta. L'accordo è stato siglato nei giorni scorsi, in vigenza, cioè prima della scadenza che avverrà alla fine dell'anno. Un evidente segnale della positività dei risultati raggiunti".

Sul piano economico un funzionario dal 1° gennaio 2027 andrà a guadagnare, mediamente, ogni mese, 161, 80 euro. Un assistente invece 133,20 e un operatore 125, 60. Queste cifre sono lorde. "Un altro aspetto importante riguarda l'impiego dell'intelligenza artificiale - spiega Panella -. A fronte dell'impegno della pubblica amministrazione a garantire formazione specifica al personale, c'è l'assicurazione a non consentire la delega di aspetti decisionali alla AI. L'elemento umano non potrà cioè mai essere superato negli aspetti valutativi o di selezione dall'intelligenza artificiale. Controlli, verifiche e valutazioni del lavoro dei dipendenti non potranno essere delegati ai computer oppure a Internet".

Il rinnovo inoltre recepisce l'impegno a inserire una serie di norme per eliminare ogni forma di possibile discriminazione nei luoghi di lavoro e la possibilità per i lavoratori di vedersi aumentare il valore dei buoni pasto, passando da 7 a 10 euro, se previsto dal Governo in Finanziaria. Inoltre le diverse indennità dei lavoratori, ora, saranno riconosciute e quindi pagate anche durante i periodi di ferie.