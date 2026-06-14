Cossato piange Sergio Cordero, storico capo distaccamento dei Vigili del Fuoco

Cossato è in lutto per la scomparsa di Sergio Cordero, venuto a mancare all'età di 75 anni. Figura molto conosciuta e stimata in città, Cordero è stato per anni un punto di riferimento per il territorio grazie al suo impegno come capo del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cossato.

A darne il triste annuncio sono la moglie Graziana Vincenti, i figli Stefano e Corrado con le rispettive famiglie, i nipoti, il fratello Mario e tutti i parenti.

La veglia di preghiera è stata recitata oggi domenica 14 giugno alle 17.30 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Cossato. I funerali saranno celebrati domani, lunedì 15 giugno alle ore 15 nella stessa chiesa. Al termine della funzione religiosa, Sergio Cordero sarà tumulato nella tomba di famiglia nel cimitero di Mottalciata San Vincenzo.