Valdengo, ragazzino cade dallo scivolo della piscina

Sabato 13 giugno, nel pomeriggio, un ragazzo di 14 anni è rimasto ferito in seguito a una caduta accidentale avvenuta presso un impianto sportivo di Valdengo. Il giovane sarebbe caduto dallo scivolo della piscina battendo la testa e manifestando subito alcune crisi convulsive.

Provvidenziale l’intervento di un poliziotto del SAP di Biella, libero dal servizio e presente nell’impianto al momento dell’incidente. L’agente ha immediatamente prestato i primi soccorsi, applicando le manovre di assistenza sanitaria apprese durante la formazione professionale. È rimasto accanto al ragazzo fino all’arrivo dell’ambulanza del 118, che lo ha poi trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.

Sull’episodio è intervenuto anche il segretario del SAP, che ha espresso orgoglio per il comportamento del collega biellese: "È l’ennesima dimostrazione - commenta Bruno Barone, segretario SAP Biella - che noi poliziotti ci siamo sempre, vicini alla gente non solo in servizio ma anche fuori servizio. Lo spirito che ci lega alla nostra professione è quello di essere utili alle persone in qualsiasi momento ci sia bisogno".