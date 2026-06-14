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CRONACA | 14 giugno 2026, 09:11

Valdengo, ragazzino cade dallo scivolo della piscina

Decisivo il soccorso di un poliziotto fuori servizio

Valdengo, ragazzino cade dallo scivolo della piscina

Valdengo, ragazzino cade dallo scivolo della piscina

Sabato 13 giugno, nel pomeriggio, un ragazzo di 14 anni è rimasto ferito in seguito a una caduta accidentale avvenuta presso un impianto sportivo di Valdengo. Il giovane sarebbe caduto dallo scivolo della piscina battendo la testa e manifestando subito alcune crisi convulsive.

Provvidenziale l’intervento di un poliziotto del SAP di Biella, libero dal servizio e presente nell’impianto al momento dell’incidente. L’agente ha immediatamente prestato i primi soccorsi, applicando le manovre di assistenza sanitaria apprese durante la formazione professionale. È rimasto accanto al ragazzo fino all’arrivo dell’ambulanza del 118, che lo ha poi trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.

Sull’episodio è intervenuto anche il segretario del SAP, che ha espresso orgoglio per il comportamento del collega biellese: "È l’ennesima dimostrazione - commenta Bruno Barone, segretario SAP Biella - che noi poliziotti ci siamo sempre, vicini alla gente non solo in servizio ma anche fuori servizio. Lo spirito che ci lega alla nostra professione è quello di essere utili alle persone in qualsiasi momento ci sia bisogno".

s.zo.

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