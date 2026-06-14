A Pettinengo l'arte della tosatura delle pecore a “(T)essere Insieme 2026” FOTO e VIDEO Massimo Giacobbe per newsbiella.it

“(T)essere Insieme 2026”, la fiera dell’artigianato tessile giunta alla XVIII edizione ieri e anche oggi domenica 14 giugno è protagonista a Pettinengo a Villa Piazzo con “Lino in gioco: trame in blu dal mondo”.

Questa mattina è stata aperta la fiera-mercato dell’artigianato tessile, quindi è seguito uno dei momenti più attesi dell'evento, la tosatura delle pecore. Al pomeriggio la giornata proseguirà tra la visita a piedi al Museo dell’Infanzia Piccola Fata, sfide di giochi tradizionali costruiti dai bambini e merenda per tutti!

A fare da sfondo all'evento musica dal vivo con Florie & The Lazy Cats, laboratori didattici di tessitura, cesteria, ricamo e calligrafia, dimostrazioni di tornitura del legno, visite alla mostra “Nel Blu dipinto di Blu” e al Museo dell’Infanzia, oltre al mercatino di prodotti locali.

L’iniziativa è organizzata da Piccola Fata e Pacefuturo, in collaborazione con Casa Clementina e con il patrocinio del Comune di Pettinengo.



