StreetArt RivaFestival...ultimo giorno, cosa aspettate ad andare a fare un giro? FOTO e VIDEO

Clowneria, danza e fuoco in Riva. Prosegue a tutto ritmo questa nuova edizione di StreetArt RivaFestival, alla sua 13ª edizione, tre giorni di spettacoli, musica e divertimento nel cuore del quartiere Riva. Iniziato venerdì, oggi sarà la grande ultima giornata che animerà Biella.

Primo appuntamento è alle ore 10.00 presso il giardino dell’Istituto Belletti Bona con uno spettacolo gratuito aperto a tutti, mentre alle 18.00 lo Street Art Village sarà animato dall’arrivo della Charleston Parade organizzata dall’associazione Crazy Swing Hornet. I Lucky Peppers accompagneranno il pubblico con musica dal vivo e coinvolgenti danze swing. Seguiranno l’animazione di Mavi & Peppe e la serata finale dalle 21,30 realizzata in collaborazione con il Ratataplan Festival di Lessona, che porterà a Biella lo storico duo Meroni Zamponi con il celebre spettacolo Clown Spaventati Panettieri. Uno show che ha letteralmente fatto il giro del mondo, arrivando anche in Cina con oltre 40 repliche. Due eccentrici panettieri dalle ambizioni circensi trasformano impasti, farine e utensili da forno in un universo di gag, acrobazie e giocoleria. Uno spettacolo poetico, divertente e coinvolgente, capace di conquistare spettatori di tutte le età.