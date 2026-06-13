Da Pescara a Lessona, nuovo palleggio per il TeamVolley

Il TeamVolley è lieto di accogliere una nuova giocatrice nel roster della prima squadra, che a ottobre disputerà la quinta stagione consecutiva in Serie B2 nazionale. Si tratta di Elena Cicoria, palleggiatrice pescarese classe 2002. Un profilo giovane ma già esperto, grazie ai tanti campionati disputati in giro per l’Italia. Da Cremona alle Marche, dalla Calabria alla Sicilia, per finire alle recenti esperienze in Puglia, sempre tra B1 e B2.

Queste le sue prime parole da giocatrice del TeamVolley: «La scelta di Lessona è stata semplice: ho approvato a pieno il progetto societario e mi sono piaciute le idee esposte da coach Gregorio e dal direttore sportivo Motto. Il metodo di lavoro in allenamento è interessante, sono contenta di essermi trovata d’accordo con lo staff sia a livello lavorativo che personale. Dalla prima telefonata, ho avuto un’ottima impressione del TeamVolley. Sono una giocatrice grintosa a cui piace trasmettere ordine alla squadra, il che è ovviamente necessario considerando il mio ruolo. Nel tempo libero amo passeggiare e cucinare, un hobby nato nel periodo della pandemia. Sono laureata in Scienze Motorie e adesso mi piacerebbe proseguire il percorso in Scienze della Nutrizione. I miei riferimenti sportivi non sono pallavoliste, bensì Michael Jordan (di cui ho anche un tatuaggio) e Kobe Bryant. La passione per il basket - che ho praticato da bambina - deriva da mia mamma: lei ha giocato in Serie A e mi ha passato quel tipo di mentalità».

A dargli il benvenuto a nome della società è il direttore sportivo Marco Motto: «Elena è stata visionata tramite video dai nostri tecnici, ci siamo informati e pensiamo che sia il profilo perfetto per la palleggiatrice che cerchiamo. Vogliamo una squadra ordinata, che si muova bene e con attacchi ben distribuiti. Siamo contenti del suo entusiasmo, è una ragazza che sa porsi bene ed essere parte del gruppo. Gestire i rapporti con le compagne è fondamentale nel suo ruolo, ha esperienza in categoria e sarà un valore aggiunto importante. Siamo felici di accoglierla al TeamVolley e del fatto che si senta già coinvolta in ciò che stiamo costruendo. Le diamo quindi il benvenuto a Lessona».