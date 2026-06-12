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CRONACA | 12 giugno 2026, 10:13

Tollegno, incidente al bivio con Miagliano

Tollegno, incidente al bivio con Miagliano

Tollegno, incidente al bivio con Miagliano

Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, intorno alle 8, al bivio tra Tollegno e Miagliano, nei pressi del cimitero di Tollegno.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, nello scontro sarebbero rimasti coinvolti un'autovettura e una motocicletta. La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di accertamento.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell'area.

Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle condizioni delle persone coinvolte. Le autorità stanno effettuando i rilievi necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto.

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