Monterosa SkyMarathon, biellesi protagonisti in Valsesia FOTO e VIDEO

La Monterosa SkyMarathon si conferma una delle competizioni più affascinanti e impegnative del panorama internazionale dello skyrunning e, anche quest'anno, gli atleti biellesi hanno saputo mettersi in evidenza lungo i percorsi che si snodano ai piedi del Monte Rosa.

Nella prova AMA VK2, eccellente prestazione per Gabriele Gazzetto, che ha chiuso al secondo posto assoluto. L'atleta biellese è stato protagonista di una gara coraggiosa e generosa, condotta nelle posizioni di vertice fin dalle prime battute. Dopo aver guidato la competizione per gran parte del percorso, nel finale ha però pagato il ritmo molto elevato imposto nella prima parte di gara, venendo superato soltanto nelle fasi decisive ma conquistando comunque uno splendido piazzamento sul podio. Buona anche la prova di Delleani, che ha concluso in 38ª posizione, Fabozzi Erika 56ma.

Risultati di rilievo anche nella AMA Skyrace, dove Salvati ha ottenuto un ottimo ottavo posto, seguito da Vineis, decimo al traguardo. Due piazzamenti nella top ten che testimoniano la qualità degli interpreti biellesi nelle gare di corsa in montagna ad alta quota.Franco Mosca Balma è arrivato 37mo.

Nella più lunga e prestigiosa AMA SkyMarathon, la coppia formata da Bazzocchi e Ledda ha concluso la propria prova al 14° posto, centrando un risultato di assoluto valore in una competizione dal livello tecnico elevatissimo. Presenza biellese anche con il duo Antoniotti-Staffolani, che ha portato a termine la gara classificandosi al 132° posto, dimostrando determinazione e spirito di sacrificio su un tracciato tra i più impegnativi dell'intero circuito.

Nel complesso, la trasferta valsesiana ha regalato soddisfazioni agli atleti del territorio, capaci di distinguersi in diverse categorie e di confermare la tradizione biellese nelle discipline della corsa in montagna e dello skyrunning.