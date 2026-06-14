Riabella “Rampia Campel”: 45 partecipanti alla corsa, Mersi e Feo primi sul podio FOTO

Si è svolta questa mattina domenica 14 giugno a Riabella la corsa in montagna “Rampia Campel”, manifestazione sportiva organizzata dalla Pro Loco locale che ha richiamato complessivamente 45 partecipanti, tra cui 29 uomini e 16 donne.

La gara si è svolta su un percorso impegnativo, tipico del territorio montano, e ha visto confrontarsi atleti locali e appassionati della corsa in ambiente naturale.

Tra gli uomini la vittoria è andata a Enzo Mersi, che ha tagliato il traguardo con il tempo di 34’05”. Alle sue spalle si è classificato Mattia Mura in 37’51”, mentre il terzo posto è stato conquistato da Silvio Balzaretti con il tempo di 38’32”.

In campo femminile il primo posto è stato ottenuto da Giusy Feo, che ha chiuso la prova in 44’48”. Seconda posizione per Valeria Bruna con 46’17”, mentre sul terzo gradino del podio è salita Cecilia Mora con il tempo di 48’54”.

La manifestazione si è conclusa nel segno della partecipazione e dello sport all’aria aperta, confermando il buon successo dell’iniziativa organizzata dalla Pro Loco di Riabella, che punta a valorizzare il territorio attraverso eventi sportivi e aggregativi.