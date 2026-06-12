Biella Corse in forze al rally Valli Ossolane

Rally Valli Ossolane

Al 62° Rally Valli Ossolane, che si corre questo fine settimana in Valdossola, i primi “Biella Corse” a partire saranno, con il numero 47, saranno Pietro Colla e Arrigo Pischedda, in gara con una Renault Clio (gruppo RC3N, classe Super 1600). Quindi, con l'81, l'inedito equipaggio Fausto Ingignoli e Luca Pieri, sulla Peugeot 208 (gruppo RC4N, classe Rally4/R2)

Poi, con il numero 96, Daniele Bestetti e Cristian De Monti, al via con una Renault Clio (gruppo RC4N, classe A7). Quindi, con il numero 103, Alberto Stopani e Rebecca Fortunato, sulla Renault Clio (gruppo RC5N, classe N3).

In gara ci saranno anche cinque navigatori Biella Corse a fianco di piloti di altra scuderia.

Il primo a partire sarà Luca Silvi, che in gara affiancherà il pilota Stefano Roncadori sulla Renault Clio (gruppo RC3N, classe Rally3) numero 15. Quindi il navigatore Tiziano Pieri, che in questa occasione sarà al fianco del pilota Under 25 Alessandro Corsini, sulla Peugeot 208 (gruppo RC4N, classe Rally4) numero 21. Poi Ermes Bagolin, al via sulla Skoda Fabia RS (gruppo RC2N, classe Rally2/R5) numero 35. Quindi Jessica Rosa, che in gara affiancherà il pilota Paolo Reccagni sulla Lancia Ypsilon (gruppo RC4N, classe Rally4) numero 54. Infine Thomas Trombetta che affiancherà il pilota Marco Arcifera sulla Renault Clio (gruppo RC5N, classe Rally5) numero 86.

Articolato su due giornate di gara, il rally partirà da Baveno sabato 13 giugno alle 16,01 e si concluderà nel pomeriggio di domenica a Domodossola. Sabato i concorrenti affronteranno tre prove, ricavate da un passaggio sulla "Baveno-Stresa" (di 6,60 chilometri) e due sulla "Crodo" (di 9,50 chilometri). Domenica, invece, si sfideranno due volte sui tracciati "Fomarco" (di 4,40 chilometri) e "Cannobina" (di 23,85 chilometri) più una volta sulla prova "Zinox Laser-Druogno" (di 1,60 chilometri) e una sulla "Domo Bianca 365" (di 9,80 chilometri). In totale percorreranno 453,93 chilometri, di cui 93,50 in prova speciale.

Cronoscalata Trento-Bondone

Torna in gara questo fine settimana lo "specialista delle salite" di Biella Corse, Giancarlo Graziosi. Sarà infatti al via della 75ª edizione della Trento-Bondone, gara del Campionato Italiano Super Salita valida anche per il Campionato Italiano Velocità Montagna Nord (CIVM). Gareggerà nella categoria "Vetture Moderne" con una Skoda Fabia Evo (gruppo Rally, classe Rally A)

La Trento-Bondone, gara storica del mondo delle “salite”, è conosciuta nel settore come "l'università delle salite". E’ la cronoscalata più lunga d'Europa (la lunghezza totale è di 17,300 chilometri) e si corre su di un tracciato che si sviluppa sulla Strada Provinciale 85, con un dislivello di 1.350 metri e una pendenza media dell'8,88%.

Per quanto riguarda invece le gare di quest’ultimo fine settimana …

Rally 2 Valli

Ottimo risultato al Rally Due Valli, gara del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e seconda prova del Trofeo Lancia Ypsilon 2026, per l'equipaggio Biella Corse Christian Casadei e Nadir Bionaz. Con la loro Lancia Ypsilon (gruppo RC4N, classe Rally4) hanno infatti concluso quindicesimi di classe e di gruppo chiudendo la gara al 37° posto assoluto; ma soprattutto si sono nuovamente piazzati al primo posto fra le Ypsilon della categoria Expert. In virtù di questo risultato Casadei è sempre più il "leader" della categoria Expert oltre a essere nono nella classifica assoluta del Trofeo Lancia 2026.

In gara, nella prova valida per la Coppa Rally di Zona 4, c'era anche il navigatore Biella Corse Stefano Bruno-Franco, sulla Peugeot 208 (gruppo RC4N, classe Rally4) pilotata da Pierluigi Maurino. Hanno chiuso decimi di classe, quindicesimi di gruppo e al 28° posto assoluto.

Rally Valle Intelvi

Al 18° Rally della Valle Intelvi, prova della Coppa Rally di Zona 3 (valida anche per il Trofeo delle Province Lombarde e il Michelin Trofeo Italia) hanno gareggiato due equipaggi e un navigatore Biella Corse.

Il miglior risultato della Scuderia è stato ottenuto da Manuel Dublanc e Marco Bevilacqua, in gara con una Renault Clio RS (gruppo RC3N, classe Rally3). Hanno terminato la gara secondi di classe, quarti di gruppo e al 21° posto assoluto. Poco dietro di loro, terzi di classe, quinti di gruppo e al 25° posto assoluto, si sono invece piazzati Massimiliano Daolio e Thomas Trombetta, al via con una Renault Clio Rally 3 (gruppo RC3N, classe Rally3).

Il navigatore Biella Corse Gabriele Meloni, invece, che ha gareggiato con il pilota Simone Baruffini, su di una Peugeot 106 (gruppo RC5N, classe N2) ha invece chiuso primo di classe, terzo di gruppo e al 28° posto assoluto. E primo anche (il pilota) nella classifica degli "Under 25".

Rally Golfo dell’Asinara