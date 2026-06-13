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ATTUALITÀ | 13 giugno 2026, 19:20

Cena condivisa a Zimone per oltre 45 sindaci

Un’occasione di incontro istituzionale e conviviale, molto apprezzata dagli amministratori della provincia di Biella.

Cena condivisa a Zimone per oltre 45 sindaci

Cena condivisa a Zimone per oltre 45 sindaci

Oltre 45 amministratori locali, tra sindaci e vice, si sono ritrovati nella serata di ieri, 12 giugno, in un noto ristorante di Zimone, per prendere parte alla consueta cena condivisa. 

Un’occasione di incontro istituzionale e conviviale, molto apprezzata dai rappresentanti dei comuni della provincia di Biella. La serata è proseguita in allegria, tra confronti, scambi di battute e fotografie di gruppo. 

A detta di molti, la dimostrazione tangibile di una concreta ed evidente coesione tra i vari primi cittadini, uniti dalla comune passione per la vita amministrativa e l’amore verso i propri territori.

g. c.

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