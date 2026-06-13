Biella, cade da un’impalcatura: operaio di 58 anni finisce in ospedale

Infortunio sul lavoro in un cantiere edile di Biella. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 12 giugno: stando alle prime ricostruzioni, un operaio di 58 anni, in cima ad un’impalcatura, sarebbe caduto a terra da un’altezza di circa 2 metri per cause al vaglio delle forze dell’ordine.

Rimasto ferito, l’uomo è stato subito soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato al Pronto Soccorso, in codice giallo, per le cure del caso. Presenti anche i Carabinieri e il personale dello Spresal, impegnato nella raccolta dei rilievi e negli accertamenti di rito.