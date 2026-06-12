Giro podistico di Sordevolo, trionfano Nadir Cavagna e Margherita De Giuli FOTO

Si è svolta ieri, giovedì 11 giugno, a Sordevolo, la 39ª edizione del Giro podistico di Sordevolo - Trofeo Pasquale Leonardi, corsa podistica dedicata alla memoria dell’ispettore di Polizia Penitenziaria Pasquale Leonardi, scomparso prematuramente nel 2016.
La manifestazione si è tenuta in serata, con ritrovo presso la sede A.N.A. di Sordevolo, in via Devalle Bona. In programma anche il minigiro di 600 metri per bambini e la corsa non competitiva, oltre alla gara principale.
A imporsi nella classifica maschile è stato Nadir Cavagna, del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre della Polizia Penitenziaria. In campo femminile, 1° posto per Margherita De Giuli, dell’ASD Climb Runners.