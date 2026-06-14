A Selvatica una serata sulle specie aliene che hanno conquistato l’Italia

Ultimo appuntamento per “Gli Incontri del Giovedì” dell’11ª edizione di Selvatica - Arte e Natura in Festival. Giovedì 18 giugno, alle 21, l’Auditorium di Palazzo Gromo Losa ospiterà la serata “Alieni - La conquista dell’Italia da parte di piante e animali introdotti dall’uomo”, dedicata all’omonima mostra scientifica allestita a Biella.

A condurre l’incontro sarà Francesco Tomasinelli, curatore dell’esposizione insieme a Raffaella Fiore, con la supervisione scientifica del Dipartimento di Scienze teoriche e applicate dell’Università degli Studi dell’Insubria.

Attraverso immagini, curiosità e racconti, Tomasinelli illustrerà come alcune specie animali e vegetali introdotte dall’uomo siano riuscite a diffondersi negli ecosistemi italiani, spesso a discapito di flora e fauna autoctone. Tra gli esempi più noti figurano nutria, gambero della Louisiana, scoiattolo grigio, zanzara tigre, coccinella asiatica, coleottero giapponese, robinia, ailanto, vite americana e agave.

Al termine della serata è prevista un’apertura straordinaria della mostra con visita guidata insieme al curatore. L’incontro è a ingresso gratuito.