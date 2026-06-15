Biella, il Piazzo celebra la sua prima Notte Romantica... musica, letture e il bacio di mezzanotte

Il Piazzo si prepara a trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto dedicato all'amore, ai ricordi e alla valorizzazione del patrimonio storico cittadino. La Giunta comunale ha approvato l'adesione di Biella alla "Notte Romantica nei Borghi più belli d'Italia", manifestazione nazionale in programma sabato 20 giugno che coinvolgerà contemporaneamente decine di borghi lungo tutta la Penisola.

Per il Piazzo si tratta di un appuntamento particolarmente significativo. Il borgo biellese è infatti entrato recentemente nel circuito dei Borghi più belli d'Italia con la qualifica di "Borgo ospite", ottenuta alla fine dello scorso anno. La partecipazione all'evento rappresenta quindi una delle prime occasioni per promuovere il quartiere storico all'interno della rete nazionale.

Il tema scelto per l'edizione 2026 è "L'Amore per i ricordi", filo conduttore di una serie di iniziative che animeranno il borgo durante il fine settimana. Cuore della manifestazione sarà il giardino storico di Palazzo La Marmora, recentemente oggetto di interventi di sistemazione. Qui, nel dopocena di sabato 20 giugno, si svolgerà una serata organizzata dall'Associazione Generazioni e Luoghi insieme alla Fondazione Accademia Perosi, sotto il coordinamento del Comune di Biella.

La musica accompagnerà i visitatori fino alla mezzanotte, quando è previsto il momento simbolico dell'evento: il tradizionale bacio di mezzanotte, che i partecipanti potranno immortalare e condividere sui social, come avverrà in tutti i borghi aderenti all'iniziativa.

L'amministrazione comunale punta inoltre a coinvolgere direttamente le attività economiche del Piazzo. Ristoranti, trattorie ed enoteche saranno invitati a proporre menù e offerte gastronomiche ispirate al tema della manifestazione, contribuendo a creare un'atmosfera diffusa tra le vie e le piazze del borgo.

Non mancherà il contributo della Biblioteca Civica "Alfredo Frassati". Già venerdì 19 giugno, al centro commerciale I Giardini, saranno proposte letture ad alta voce dedicate all'amore, al bacio e ai ricordi, oltre alla distribuzione di aforismi letterari nell'ambito del progetto "Libri in giro", realizzato con l'Associazione Amici della Biblioteca. In programma anche un'“incursione sonora” in collaborazione con l'Associazione culturale Areté Ensemble ETS, inserita nel progetto "Teatri Tascabili".