Dormiva ubriaco in auto a Cossato, 40enne denunciato e veicolo sequestrato

Intervento dei Carabinieri nella giornata di ieri giovedì 11 giugno in regione Spolina, a Cossato, dopo la chiamata al 112 del proprietario di un terreno al quale era stato segnalato che una persona stava dormendo all'interno di un'auto ferma che si trovava nella sua proprietà.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Mottalciata, che hanno individuato il conducente, un uomo del 1985 residente fuori regione. Durante gli accertamenti, i militari hanno riscontrato elementi che hanno fatto ipotizzare uno stato di alterazione dovuto all'assunzione di alcol.

Il controllo effettuato con l'etilometro ha poi confermato il sospetto, facendo registrare un valore superiore ai limiti consentiti dalla legge. Per questo motivo sono stati avviati i provvedimenti previsti dal Codice della strada.

Il veicolo è stato sottoposto a sequestro penale e per la sua rimozione è stato richiesto l'intervento di un carro attrezzi. L'automobilista è stato denunciato in stato di libertà.