Biella, Ramella Pralungo all’ANPdI: “Dai cippi il valore della memoria” FOTO e VIDEO Massimo Giacobbe e Catia Ciccarelli per newsbiella.it

Festa a Biella questa mattina domenica 14 giugno, in occasione delle celebrazioni per il 75° anniversario della Sezione Provinciale di Biella dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia (ANPd’I), intitolata a Filippo Uecher.

Nell'occasione il presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo ha tenuto un intervento dal forte valore simbolico e commemorativo. Nel suo discorso, Ramella Pralungo ha tracciato un parallelismo tra il mondo dei paracadutisti e quello dei marinai, sottolineando come entrambi operino in ambienti che l’immaginario collettivo percepisce come “infiniti”: il cielo e il mare. Due dimensioni diverse, ha evidenziato, ma accomunate dalla capacità di far maturare una particolare consapevolezza del limite umano e della vastità della natura.

Il presidente ha poi richiamato l’importanza della memoria storica e del valore dei luoghi della commemorazione, soffermandosi in particolare sui cippi e sui monumenti ai caduti. “Non sono semplici pietre”, ha sottolineato, ma testimonianze concrete di vite umane spezzate, di giovani e meno giovani che hanno sacrificato la propria esistenza per consentire alle generazioni successive di vivere in libertà e in pace.

Nel suo intervento, Ramella Pralungo ha invitato a non ridurre tali luoghi a gesti formali o rituali, come la semplice deposizione di corone, ma a considerarli spazi di riflessione profonda. Fermarsi davanti a un cippo, ha osservato, significa riconoscere che dietro ogni nome inciso vi sono persone reali, con una vita, dei sogni e un futuro interrotto.

Il presidente ha infine rivolto un appello soprattutto alle nuove generazioni e a chi si occupa di vita pubblica e politica, affinché il ricordo del sacrificio dei caduti non venga mai meno e possa diventare uno stimolo a ricercare sempre il dialogo e il confronto, evitando la contrapposizione sterile.

“Quando oggi ci lamentiamo delle piccole cose – ha concluso – dovremmo ricordarci di ciò che quei cippi rappresentano: uomini che hanno dato la vita per permetterci di essere qui, anche semplicemente per discutere e confrontarci in libertà”.

Al termine della cerimonia istituzionale, i partecipanti si sono trasferiti a Sandigliano, al castello, per assistere a uno dei momenti più attesi della giornata: il lancio dei paracadutisti.