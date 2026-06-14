"Da Fermi al futuro”: a Torino il primo Dialogo MASE sul nuovo nucleare sostenibile

Nel capoluogo piemontese un confronto sulle opportunità offerte dalle nuove tecnologie nucleari, mentre prosegue l’iter parlamentare della legge delega. Interverranno il ministro Gilberto Pichetto Fratin, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il sindaco di Torino Stefano Lo Russo.

Parte da Torino, domani, lunedì 15 giugno, il ciclo di incontri dedicato all’energia nucleare sostenibile promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Il primo appuntamento, intitolato “Da Fermi al futuro”, si terrà presso OGR Tech (Corso Castelfidardo 22) a partire dalle ore 9.30.

Il titolo richiama la figura e l’eredità scientifica di Enrico Fermi, uno dei più grandi fisici italiani, e offre l’occasione per approfondire, insieme a rappresentanti delle istituzioni e del mondo produttivo, le prospettive del nuovo nucleare e il suo possibile contributo alla transizione energetica del Paese, mentre è in corso l’esame parlamentare del disegno di legge delega sul settore.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Unioncamere e con la media partnership de La Stampa, vedrà la partecipazione del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin.

Il suo intervento sarà preceduto dai saluti istituzionali del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, del sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, e del presidente della Camera di Commercio di Torino, Massimiliano Cipolletta.

Seguirà un keynote speech del giornalista e divulgatore Alessandro Cecchi Paone, dal titolo “Enrico Fermi e l’energia che ha fatto grande l’Italia nel mondo”.

I lavori si apriranno con un’intervista al professor Giovanni Guzzetta e proseguiranno con tre sessioni di approfondimento dedicate ai temi della crescita economica, dell’innovazione tecnologica e della radioattività nei suoi rapporti con energia, medicina e gestione dei rifiuti. Al confronto prenderanno parte amministratori pubblici, rappresentanti delle istituzioni, società partecipate e operatori del settore energetico.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito de La Stampa.

Gli organi di informazione interessati a seguire l’evento in presenza sono invitati a richiedere l’accredito scrivendo all’indirizzo: ufficiostampa@mase.gov.it