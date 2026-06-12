Dragon’s Karate in finale nazionale, conquistato il pass nel kata junior

Nuovo risultato per il Dragon’s Karate di Vigliano Biellese. A Leinì, nella gara Fijlkam di kata valida come fase regionale di qualificazione al Campionato Italiano Junior, Zoccola Lisa ha conquistato l’accesso alla finale nazionale.

L’atleta, allenata dal maestro Palma Arpone, ha centrato l’obiettivo al termine delle tre prove previste, chiudendo la competizione con la medaglia di bronzo. Un piazzamento che vale il pass per Lido di Ostia, dove Lisa e il suo maestro saranno impegnati nella finale italiana, in rappresentanza dei colori piemontesi.

Il risultato conferma il lavoro svolto dalla società viglianese, capace di preparare atleti sia nella specialità del kata sia nel kumite, disciplina nella quale il Dragon’s Karate ha già ottenuto podi a livello nazionale.