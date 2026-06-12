Davide Fossale entra nello staff del TeamVolley: affiancherà Bertoni in B2

Il TeamVolley annuncia un nuovo innesto nello staff tecnico. A Lessona arriva coach Davide Fossale, allenatore di grande esperienza che, oltre agli incarichi nel settore giovanile, affiancherà coach Gregorio Bertoni alla guida della prima squadra biancoblù.

Vercellese, classe 1970, Fossale ha iniziato ad allenare poco più che ventenne nelle giovanili del Volley Borgo Vercelli, società da lui fondata. Dopo alcune promozioni e la conquista di una Coppa Piemonte di Serie D, ha guidato la S2M Volley della sua città fino alla Serie B2.

Per sei stagioni ha poi fatto parte dello staff tecnico di Novara, prima all’Asystel e successivamente alla Igor, dove ha festeggiato un campionato di Serie A2 e una Coppa Italia di A1, vivendo anche l’esperienza di Finali Scudetto e Champions League. Un livello ritrovato in seguito alla Fenera Chieri.

Dopo l’esperienza a Vigevano, Fossale è passato al settore maschile: a Santhià sono arrivate altre promozioni e una nuova Coppa Piemonte. Dopo la parentesi di Legnano, l’ultimo capitolo del suo percorso si è svolto al Volley Vercelli, nuovamente nel femminile, dove ha conquistato una promozione in Serie C.

Queste le sue prime parole da allenatore del TeamVolley: «Ho avuto modo di parlare con il direttore sportivo Motto e con coach Bertoni: mi hanno fatto subito una buona impressione e ho percepito la professionalità dell’ambiente. Il TeamVolley ha idee molto chiare e sa bene come muoversi nel mondo della pallavolo. Terminata la mia avventura a Vercelli, volevo cercare percorsi nuovi: le offerte non sono mancate, ma ho scelto Lessona perché questa società ha dimostrato di credere in me. In particolare coach Bertoni, che mi ha conosciuto sui campi. Anche se può suonare strano alla mia età, l’obiettivo resta sempre quello di migliorare, apprendendo dagli altri colleghi. Non posso sbilanciarmi sulle ambizioni: abbiamo svolto solo pochi allenamenti con un gruppo non ancora al completo e voglio prima conoscere meglio il livello di questa B2. Non ho una vera e propria filosofia: cerco sempre di ottenere il meglio dal materiale umano che ho in palestra. In tutti questi anni ho spesso avuto riscontri positivi da chi ho allenato».

A dargli il benvenuto, a nome della società, è il direttore sportivo Marco Motto: «Siamo molto contenti di poter completare il nostro staff con coach Fossale. Anche noi siamo rimasti subito piacevolmente colpiti: trasmette professionalità e passione, due qualità che cerchiamo e che non è sempre facile trovare insieme. A Lessona si dividerà tra B2 e settore giovanile. Tutte le sue esperienze passate saranno preziose per mettersi in gioco, modificarsi, cambiare e migliorarsi, con l’obiettivo di ottenere risultati sempre più alti dalle giocatrici. Ha un’enorme esperienza, anche a livello di A1, nella preparazione delle gare: un aspetto che potrà essere di grande aiuto. Gli diamo quindi il benvenuto e gli auguriamo buon lavoro».