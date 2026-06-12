Quasi 600 mila euro per la cultura nel Biellese: ecco i numeri del bando Culturhub FOTO

Ha distribuito contributi per 596 mila euro il bando Culturhub che, giunto alla seconda edizione, si conferma uno strumento strategico per il rilancio del territorio biellese.

Il bando sostiene infatti rassegne musicali, produzioni teatrali, festival ed esposizioni artistiche con contributi fino a un massimo di 15.000 euro e uno speciale “bonus” di 5 mila euro per i progetti in grado di intercettare pubblici o operatori giovani.

Il bando favorisce i percorsi partecipativi capaci di coinvolgere pubblici differenti e la prima edizione è stata occasione per mettere a punto formule di collaborazione e comunicazione capaci di valorizzare l’intero territorio biellese, anche grazie al percorso di accrescimento competenze e accompagnamento messo a punto dalla Fondazione in collaborazione con Hangar Piemonte finalizzato a rafforzare le competenze gestionali.

Culturhub si è rivelato fin dalla prima edizione uno strumento capace di farsi attrattore di nuovi pubblici mettendo al centro la cultura quale strumento moltiplicatore, forte della prima esperienza quest’anno la Fondazione, anche grazie alla collaborazione con la propria Commissione Giovani che ha partecipato alla messa a punto del bando, ha inoltre voluto mettere al centro i giovani destinando una serie di bonus ai progetti più rappresentativi di una strategia rivolta al potenziamento delle giovani generazioni e come premialità per azioni di valorizzazione di artisti ed operatori culturali under 35.

“Questa edizione del bando Culturhub mette al centro i giovani seguendo un preciso approccio strategico della Fondazione - dichiara il Presidente Michele Colombo -, le nuove generazioni non sono semplici spettatori, ma i veri motori del cambiamento territoriale. Per questa ragione, la Fondazione ha voluto premiare gli enti capaci di integrare attivamente figure under 35 nei loro organici o elaborare proposte artistiche capaci di intercettare pubblici giovani. Questa premialità punta a valorizzare concretamente il talento di artisti e operatori culturali all'inizio della loro carriera. La risposta dei soggetti locali ha confermato l'efficacia di questa visione, portando all'assegnazione del bonus a numerose importanti realtà territoriali. Attraverso questa spinta, l'ente stimola una rigenerazione culturale profonda e al passo con i tempi. L'investimento economico riflette così una chiara scommessa sul futuro della comunità biellese. L'obiettivo finale è costruire una rete di competenze fresche, dinamiche e durature nel tempo capaci di dialogare tra loro e con la Fondazione all’interno di una strategia territoriale comune”.

Segue l’elenco complessivo dei contributi erogati:

- Sotterranea Aps – Biella, per il progetto “Piedicavallo Festival 2026”;

- Storie di Piazza Aps – Bioglio (BI), per il progetto “Storie Biellesi 2026”;

- Peace Orchestra Project Foundation – Biella, per il progetto “Oropa music festival”;

- Nuovo Insieme Strumentale Italiano siglato N.I.S.I. ArteMusica Ets – Salussola (BI), per il progetto “Suoni in movimento 2026”;

- BI-Box – Biella, per il progetto “Contemporanea. Parole e storie di donne 2026”;

- Associazione Reloaders – Biella, per il progetto “Reload Sound Festival 2026”;

- Opificiodellarte – Biella, per il progetto “OPIFICIUM. La fucina dei talenti - Seconda edizione”;

- SONORIA Aps – Ets – Biella, per il progetto “Kòs music festival 2026”;

- Comune di Viverone – Viverone (BI), per il progetto “ViverOnStage 2026”;

- AICS - comitato provinciale di Torino Aps – Torino, per il progetto “Valle Cervo too young to jazz festival”

Bando CulturHub

(TOTALE € 596.000,00)

SETTORI RILEVANTI € 596.000,00

Arte, attività e beni culturali € 596.000,00

€ 20.000,00 Sotterranea Aps – Biella, per il progetto “Piedicavallo Festival 2026”

€ 20.000,00 Storie di Piazza Aps – Bioglio (BI), per il progetto “Storie Biellesi 2026”

€ 20.000,00 Peace Orchestra Project Foundation – Biella, per il progetto “Oropa music festival”

€ 20.000,00 Nuovo Insieme Strumentale Italiano siglato N.I.S.I. ArteMusica Ets – Salussola (BI), per il progetto “Suoni in movimento 2026”

€ 20.000,00 BI-Box – Biella, per il progetto “Contemporanea. Parole e storie di donne 2026”

€ 20.000,00 Associazione Reloaders – Biella, per il progetto “Reload Sound Festival 2026”

€ 16.500,00 Opificiodellarte – Biella, per il progetto “Opificium. La fucina dei talenti - Seconda edizione”

€ 16.500,00 SONORIA Aps – Ets – Biella, per il progetto “Kòs music festival 2026”

€ 16.500,00 Comune di Viverone – Viverone (BI), per il progetto “ViverOnStage 2026”

€ 15.000,00 Centro di documentazione "Adriano Massazza Gal" Fondazione Ets – Biella, per il progetto “Festival di storia La città del lavoro - 3a edizione”

€ 15.000,00 Associazione Il Contato del Canavese – Ivrea (TO), per il progetto “Sordevolo ConnessiOne Festival 2026”

€ 15.000,00 Circolo di Lessona – Lessona (BI), per il progetto “Lessona summer festival 2026”

€ 15.000,00 Festival Musica Antica a Magnano Aps – Magnano (BI), per il progetto “Festival Musica Antica a Magnano - 41° edizione”

€ 14.000,00 Associazione StileLibero – Biella, per il progetto “La Fotografia al naturale”

€ 13.000,00 Associazione Groove – Vigliano B.se (BI), per il progetto “Ritrovato Festival 2026”

€ 12.500,00 AICS - comitato provinciale di Torino Aps – Torino, per il progetto “Valle Cervo too young to jazz festival”

€ 11.500,00 Tacafile associazione culturale – Valdilana (BI), per il progetto “Memoria in movimento 2026 - dal filo al gesto”

€ 11.500,00 Viaggi e Miraggi – Padova, per il progetto “Healing Music Festival”

€ 11.500,00 Fondazione Egri per la danza – Torino, per il progetto “Erios In Movimento 2026”

€ 11.500,00 DocBi - Centro Studi Biellesi Odv – Pray (BI), per il progetto “In cammino con il DocBi”

€ 11.500,00 APB Amici Parkinsoniani Biellesi Odv – Biella, per il progetto “Festival Mano a Farfalla”

€ 11.500,00 Fuoriprogramma Aps – Magnano (BI), per il progetto “Festival di Arti Visive Fuoriprogramma 2026 – Magnano”

€ 11.500,00 Biella Jazz Club – Biella, per il progetto “Diamond Jazz Festival - Sessant'anni di Jazz”

€ 11.500,00 Parrocchia Santo Stefano Cattedrale – Biella, per il progetto “Sia luce 2026”

€ 11.500,00 Associazione Fatti ad Arte – Biella, per il progetto “Artigianato d'eccellenza al Piazzo - X edizione – 2026”

€ 10.500,00 Comune di Biella – Biella, per il progetto “Nuvolosa – Il Festival del Fumetto a Biella (ottava edizione 2025- 2026)”

€ 10.000,00 Fotoclub Biella – Biella, per il progetto “IMAGES. 365 giorni di fotografia - Ottava edizione”

€ 10.000,00 Associazione Bonaventura – Torino, per il progetto “Il coraggio della tradizione”

€ 7.500,00 Coro Noi Cantando – Cossato (BI), per il progetto “La musica parla a tutti...…ai bambini, ai ragazzi, ai giovani e ai meno giovani, per includere e abbattere le barriere”

€ 7.500,00 Mafalda – Vocididonne – Biella, per il progetto “Le invisibili - donne straordinarie rimaste nell’ombra a causa di pregiudizi radicati da sempre nella società.”

€ 7.500,00 Zero gravità Villa Cernigliaro per arti e culture Associazione – Sordevolo (BI), per il progetto "Manipolazioni" XXVI Stagione Culturale Artistica 2026”

€ 7.500,00 Fondazione Sella Ets – Biella, per il progetto “Mostra - Pietra. Il tempo scolpito”

€ 7.500,00 Comune di Sala Biellese – Sala Biellese (BI), per il progetto “Sala aperta: Percorsi di Street Art Narrativa e Memoria Digitale”

€ 7.500,00 Associazione Amici di San Giovanni Odv – Campiglia Cervo (BI), per il progetto “Bürsch in festival”

€ 7.500,00 Lions Club Biella Host – Biella, per il progetto “Hugo Pratt ed il suo alter ego Corto Maltese - Un viaggio nella storia”

€ 7.500,00 Associazione Ricerca e Spettacolo Teatrando – Biella, per il progetto "Dall'alto di una ciminiera"

€ 7.500,00 Associazione culturale amici di castelli aperti – Morsasco (AL), per il progetto “Castelli Aperti: tutti i colori della cultura kids”

€ 7.500,00 Better Places Aps – Biella, per il progetto “Antenna 2026 - Seconda Annualità”

€ 7.500,00 Associazione Culturale don Vittorino Barale – Masserano (BI), per il progetto “Quando la Banda passò ... festival delle bande - 3° edizione”

€ 7.500,00 Comune di Candelo – Candelo (BI), per il progetto “Ricetto Innovation Lab”

€ 7.500,00 Woolbridge Art Labs Onlus – Biella, per il progetto “Aldo Mondino. Il viaggio, l’ironia, la materia.”

€ 7.500,00 Arci Biella Ivrea Vercelli Aps – Biella, per il progetto “Dalle belle città – 2026”

€ 7.000,00 Chromatic Chamber Orchestra – Ponderano (BI), per il progetto “Note per la Provincia”

€ 7.000,00 Comune di Lessona – Lessona (BI), per il progetto “Il paesaggio vitivinicolo delle colline biellesi: un progetto di valorizzazione a Lessona”

€ 5.500,00 Intorno al castello Aps – Cossato (BI), per il progetto “The Walk 2026 - Attraverso l’arte, dentro la natura”

€ 5.000,00 Società Musicale "Giuseppe Verdi" Aps – Biella, per il progetto “La banda: orchestra del nuovo millennio - stagione concertistica 2026”

€ 5.000,00 Amici della Lana Aps – Miagliano (BI), per il progetto “Wool Experience 2026 - XI Edizione”

€ 5.000,00 Piano BI – Pralungo (BI), per il progetto “Microsolchi 2026”

€ 5.000,00 Pericle – Cossato (BI), per il progetto “Eredità fragili: resistere è ricordare”

€ 4.000,00 Circolo Culturale Sardo "Su Nuraghe" – Biella, per il progetto “Festival delle identità: paesaggi sonori tra Piemonte e Sardegna”

€ 4.000,00 Filodrammatica Lessonese Aps – Lessona (BI), per il progetto “Quinta rassegna – Elio Clerico Mosina - in teatro...si fa cultura”

€ 4.000,00* Comune di Occhieppo Inferiore – Occhieppo Inferiore (BI), per il progetto “26a Mostra del Libro per bambini e ragazzi”

€ 4.000,00 Biella Gospel Choir – Biella, per il progetto “Biella chiAma Gospel 2026 – XVI edizione”

€ 4.000,00 Associazione Culturale Musicale Angelo Gilardino – Vercelli, per il progetto “Festival - ville in musica".

€ 4.000,00 Associazione amici della Spolina – Cossato (BI), per il progetto “Agrisound 2026”

€ 4.000,00 Tessiture Sonore Aps – Biella, per il progetto “Musicanti, da Brema alla Rotta Maggiore”

€ 3.500,00 Proloco Di Occhieppo Superiore - Centro D'incontro – Occhieppo Superiore (BI), per il progetto “Natural-Mente Festival”

€ 3.000,00 Angsa Biella Aps-Associazione Nazionale Genitori persone con Autismo – Biella, per il progetto “La cultura come esperienza di tutti e per tutti”

€ 3.000,00 Associazione Casa Regis – Milano, per il progetto “Mostra di Arte Tessile Contemporanea, percorso per i non vedenti - Ho cucito la mia via attraverso il buio

€ 2.500,00 Associazione Storica Compania de le Quatr'Arme Odv – Moncrivello (VC), per il progetto “Vita militare e civile nel risorgimento italiano - ix edizione - realtà biellesi”

€ 2.500,00 Ente Manifestazioni Biella Riva – Biella, per il progetto “StreetArt RivaFestival - 13a Edizione”

€ 2.000,00 A.S.A. Associazione Scuola Aperta Odv – Biella, per il progetto” Sentieri d'inchiostro”

€ 2.000,00 Archivio di Stato di Biella – Biella, per il progetto “Mostra documentaria: "In villa que dicitur Bugella. Il diploma imperiale dell'826 e i più antichi documenti sulla storia medievale di Biella"

€ 2.000,00 Associazione Culturale Il Prisma – Valdilana (BI), per il progetto “Festival dell'eresia 2026”