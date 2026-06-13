Bocce, è dominio per la Ternenghese Ronchese

21 coppie di categoria D, hanno partecipato alla gara organizzata dalla San Secondo Bennese. E' stato un dominio della Ternenghese Ronchese con il primo di Piero Zappia, Grazia Toso, il secondo con Alessio Pellielo, Luca Cavicchioli ed il terzo con Claudio Canepa, Natale Pavan a pari merito con Vito Tonelli, Giuseppe Salzano della San Secondo Bennese. Ha arbitrato Paolo Carrera.