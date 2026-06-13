Biella, malessere per una donna in casa: soccorsa da 118, Vigili del Fuoco e Polizia

Intervento di soccorso a pochi passi dal centro di Biella. A dare l’allarme, stando alle prime ricostruzioni, amici e familiari che avrebbero tentato di mettersi in contatto con una donna di circa 50 anni ma non avrebbe mai risposto al telefono. Preoccupati per la sua sorte, hanno richiesto l’intervento del 118 e delle forze dell’ordine.

Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 12 giugno. Una volta sul posto, i soccorsi hanno ritrovato la residente priva di sensi all’interno del suo appartamento, a causa di un probabile malessere fisico. Una volta rianimata, è stata accompagnata in ospedale per le cure del caso. Presenti anche gli agenti di Polizia e i Vigili del Fuoco, giunti in assistenza al personale sanitario.