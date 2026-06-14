APD Pietro Micca conquista la Spartan Race di Sainte-Croix: Eric Marciano primo di categoria FOTO

Cinque atleti, soci della sezione fitness di APD Pietro Micca hanno affrontato il Sainte-Croix Trifecta Weekend 2026, uno degli appuntamenti più importanti del circuito Spartan Race in Europa, tornando a casa con risultati eccellenti.



La Spartan Super — circa 12,5 km di percorso competitivo con ostacoli e dislivelli — non è una semplice gara. È un’esperienza che mette a nudo la preparazione, la testa e il carattere di chi la affronta. E i nostri atleti lo hanno dimostrato su tutti i fronti, misurandosi con 235 partecipanti nella categoria competitiva.

Eric Marciano ha conquistato il primo posto nella categoria 45-49 e il 16° posto assoluto. Accanto a lui, Fabrizio Cherchi (5° di categoria), Susi Costa Boschetto (7ª), Joe Bonfante (8°) e Claudio Schiapparelli (8°). Piazzamenti altissimi in una classifica affollata e competitiva.

Eric Marciano è il tecnico preparatore che ha seguito il gruppo per tutta la stagione, costruendo con ciascuno un percorso personalizzato.



«Sono felicissimo per i risultati di tutto il gruppo», racconta Eric. «Vedere i ragazzi posizionarsi così in alto in una gara con così tanti partecipanti è la soddisfazione più grande. E sì, anche il mio primo posto mi ha emozionato. Ma la cosa che mi rende più orgoglioso è che siamo arrivati fin qui tutti insieme.»

Vale la pena sottolineare anche la gestione intelligente di Fabrizio Cherchi: consapevole di avere un appuntamento ancora più grande all’orizzonte, ha scelto di non forzare. La prossima settimana lui ed Eric Marciano saranno infatti impegnati ai Mondiali Hyrox di Stoccolma — un ulteriore traguardo che testimonia il livello raggiunto dalla società biellese.



APD Pietro Micca è una realtà sportiva biellese che coltiva lo sport in tutte le sue forme. Storie come questa ne raccontano l’anima più autentica.