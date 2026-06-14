Sabato di incidenti nel Biellese: coinvolti quattro giovani motociclisti, nessuno è grave

Diversi incidenti stradali si sono verificati nelle ultime ore nel Biellese, richiedendo l'intervento dei soccorsi e delle forze dell'ordine. Fortunatamente, nessuna delle persone coinvolte risulta in pericolo di vita.

Il primo episodio si è verificato a Trivero, nei pressi del cimitero. Sul posto è intervenuto il personale del 118 in codice verde per un incidente che ha coinvolto un'autovettura e un ciclomotore, nello specifico la conducente di una Toyota iQ, una donna nata nel 1996, e un ciclomotore Beta C5 condotto da una ragazza del 2010 residente a Valdilana. Nell'urto la sedicenne ha riportato una ferita a una gamba. Dopo le prime cure prestate direttamente sul posto, è stata trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti.

A Quaregna Cerreto sono entrati in collisione una Ford Fiesta condotta da una donna del 1940 residente in paese e un ciclomotore guidato da un ragazzo nato nel 2009 e residente a Valdengo. Sul mezzo a due ruote viaggiava anche il fratello minore del conducente, nato nel 2013. I due giovani sono stati soccorsi dal personale sanitario e trasportati in ospedale. Inizialmente classificati in codice giallo, sono stati successivamente rivalutati in codice verde per alcuni traumi riportati nell'impatto. Dopo i rilievi delle forze dell'ordine, i veicoli sono stati rimossi dalla carreggiata e la viabilità è tornata regolare.

L'incidente più serio della giornata si è verificato lungo la strada provinciale 338, all'altezza del Bar La Serra di Zubiena. Per cause in corso di accertamento, il conducente di una Ducati Monster rossa, un uomo nato nel 1998 e residente a Vercelli, ha perso il controllo del mezzo invadendo la corsia opposta e andando a impattare contro altri due motociclisti che sopraggiungevano. Nello scontro è rimasto ferito lo stesso conducente della Ducati, trasportato in ospedale in codice giallo con diverse fratture ma sembra che non si trovi in pericolo di vita. Coinvolta anche una moto Fantic condotta da un giovane del 2010 residente nel Biellese, che ha riportato la frattura di un polso ed è stato a sua volta trasportato al pronto soccorso in codice giallo. Illeso invece il conducente della terza motocicletta coinvolta, una KTM nera guidata da un uomo nato nel 1970. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e le forze dell'ordine per i rilievi del caso. La motocicletta che avrebbe causato il sinistro è stata posta sotto sequestro e sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.