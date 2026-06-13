Moto a fuoco sulla strada per la Galleria Rosazza, colonna di fumo in alta Valle Cervo FOTO e VIDEO

Intervento dei Vigili del Fuoco in alta Valle Cervo per un incendio che ha colpito in pieno una motocicletta. L’allarme è scattato intorno alle 17 di oggi, 13 giugno, poco dopo il Santuario di San Giovanni d’Andorno, lungo la strada che porta alla Galleria Rosazza.

Una volta sul posto, la squadra di Biella ha domato le fiamme e messo in sicurezza il mezzo. Gli accertamenti sono ora affidati ai Carabinieri, impegnati in queste ore a delineare i contorni della vicenda.

La colonna di fumo è stata notata da residenti e automobilisti in transito, anche da diversi chilometri di distanza, tanto che molti avevano pensato, dal principio, ad un vero e proprio incendio boschivo.