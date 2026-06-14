Torna la Quat Pass per Pralung, sport e solidarietà al centro per l’edizione 2026

Una giornata speciale all'insegna della natura, dello sport e della solidarietà! La Quat Pass per Pralung, inserita nel circuito delle corse benefiche biellesi, è l'occasione perfetta per staccare dalla routine e regalarsi qualche ora di benessere tra sentieri, boschi e splendidi panorami.

Si può partecipare da solo, con gli amici, con la famiglia...E naturalmente insieme al tuo inseparabile amico a quattro zampe. Non conta il cronometro, non conta la velocità. Conta stare bene, divertirsi e condividere momenti autentici. Correndo, camminando o passeggiando con il tuo cane... l'importante è esserci nel segno di sport, natura, amicizia, beneficenza e divertimento

L’appuntamento è per il prossimo 20 giugno, con ritrovo al Polivalente di Pralungo: alle 17 avrà inizio il minigiro da un chilometro, rivolto ai più piccoli; alle 17.45, invece, si terrà la partenza della corsa da 6 km. Per informazioni: 380.3064008.